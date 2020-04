Kim Jong-un morto? Spunta la foto del cadavere: è mistero sul leader nordcoreano (Di domenica 26 aprile 2020) La notizia circola da qualche giorno, ma non ha ancora trovato conferme. Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un sarebbe morto in seguito ad un intervento al cuore. Nelle ultime ore è Spuntata in rete una fotografia che, secondo un network di televisioni di Hong Kong, mostrerebbe il cadavere del dittatore nordcoreano. Ma in realtà si tratta di una bufala. La foto è del 2011 e ritrae, invece, Kim Jong-Il, padre dell’attuale leader del Paese asiatico. scomparso il 17 dicembre di 9 anni fa. Permangono, dunque, grandi dubbi sulle condizioni di Kim Jong-un. Coronavirus, bollettino confortante in Italia: diminuiscono i decessiL'articolo Kim Jong-un morto? Spunta la foto del cadavere: è mistero sul leader nordcoreano CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Kim Jong un - spunta il treno del dittatore : cosa rivelano le immagini satellitari

Kim Jong Un morto - vivo o in stato vegetativo? Continua il mistero. Il suo treno avvistato a Wonsan. Analisti : “E’ una situazione insolita”

LaStampa : "Kim Jong Un è morto": l'annuncio rilanciato da un network tv di Hong Kong - MediasetTgcom24 : 'Kim Jong-Un è morto': in Corea del Nord prosegue il silenzio e l'ipotesi prende quota #kimjung-un… - ilpost : Circolano notizie sulla morte di Kim Jong-un, il dittatore della Corea del Nord. Come dobbiamo prenderle? Abbiamo f… - tweetnewsit : Se davvero #KimJungUn è morto o in fin di vita, la sorella sarebbe tra le maggiori candidate a ereditarne il poter…