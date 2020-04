Kasekuchen ricetta originale

Leggi su solodonna

(Di domenica 26 aprile 2020) Procedimento preparazione delleCome preparare la PASTA FROLLA Iniziamo a preparare la frolla. Nel boccale adagiamo lo zucchero e la scorza di limone biologico. Polverizziamo tutto per 10 sec. vel.8. Riuniamo sul fondo il composto con la spatola e aggiungiamo la farina, le uova, il burro ed un pizzico di sale. Impastiamo per 20 sec. vel.5. Compattiamo l’impasto con le mani formando un panetto che va riposto in frigoArticolo completo:dal blog SoloDonna