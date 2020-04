Juventus, torna Paul Pogba? Maxi-scambio con il Manchester United, i nomi sul piatto (Di domenica 26 aprile 2020) Si torna ancora una volta a parlare del ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il calcio giocato è fermo per coronavirus, ma il calciomercato non dorme mai. E a rilanciare le voci sul polpo, indirettamente, ci ha pensato Ed Woodward, vicepresidente esecutivo del Manchester United, il quale ha affermato: "Meglio non farsi illusioni, chi parla di trasferimenti in estate per centinaia di milioni ignora la realtà". Insomma, un mercato low-budget per i Red Devils a causa del coronavirus. Ed in questo contesto, Pogba sarebbe sacrificabile, tanto che già si parla dei dettagli relativi al suo ritorno in bianconero, che prevederebbero un fitto scambio di giocatori. Si parla di Douglas Costa, o di Miralem Pjanic, oppure di Alex Sandro, o ancora di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Lo United ha gli occhi su molti giocaroi della Juventus, più volte associati al club ... Leggi su liberoquotidiano Il classe 2000 Kean può tornare in Italia : l'ex Juventus piace a due big

Tuttosport : Higuain non vuole tornare anche perché ha capito che non ha futuro alla Juventus

Gazzetta_it : #Juve, torna tricolore: da #Chiesa a #Tonali o #Locatelli, iniezioni italiane per #Sarri - calciomercatoit : ??#Juventus, il #ManCity di #Guardiola torna alla carica per #Bonucci! ?? #CMITmercato ???#restiamoacasa - newslagoleadait : Secondo quanto riportato dal quotidiano, #GonzaloHiguain non avrebbe gradito l'atteggiamento della #Juventus.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus torna La Juventus torna a trattare Chiesa, ma Commisso fa muro: "Mai in bianconero tramite la Fiorentina" Tutto Juve Juventus, torna Paul Pogba? Maxi-scambio con il Manchester United, i nomi sul piatto

Mancini: "Mi sono rotto di stare a casa. A settembre tour de force per la Nazionale"

Juve, abbi fede in Bernardeschi" Italiani popolo di santi ... Ripresa Il calcio italiano spera di poter presto tornare in campo. Ci aspetta però un'estate di fuoco tra campionati e coppe da terminare ...

