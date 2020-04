Juventus | occhiolino di De Bruyne | “Vorrei giocare con Cristiano Ronaldo”

(Di domenica 26 aprile 2020)– Si parla tanto di Guardiola a Torino, ma proprio un pupillo di Pep strizza l’occhio ai bianconeri. L’arrivo di Ronaldo allaha di certo dato ancor più prestigio alla Vecchia Signora, rendendola appetibile per tanti fuoriclasse. Uno di questi è Kevin De. Il trequartista belga, vista la quarantena, in una diretta Instagram da casa ha rilasciato delle dichiarazioni che fanno sognare i tifosi bianconeri. Infatti il talento del City avrebbe esclamato di volercon CR7. Chissà, magari Paratici proverà a strapparlo ai Citizens., le parole di DeKevin Destrizza l’occhio aRonaldo e chissà che i tifosi juventini possano cominciare a ‘sognare’ il suo arrivo alla. In una diretta Instagram con ‘Football Daily’, ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus occhiolino

Juve Dipendenza

Ero nervoso, i compagni mi caricarono ma mi sciolse l’occhiolino che mi fece il mister prima di scendere ... Continuavo a non crederci… Per fortuna andò tutto bene: battemmo la Juventus all’ultimo ...Ero nervoso, i compagni mi caricarono ma mi sciolse l’occhiolino che mi fece il mister prima di scendere in campo“. MANDRAGORA JUVE – Prosegue: “Se ora sono pronto per la Juve non lo posso dire io, ...