Inter, doppio Emerson per rivoluzionare le corsie esterne. Marotta guarda in casa Betis (Di domenica 26 aprile 2020) ​In queste lunghe giornate di quarantena, l'Inter sta lavorando per attuare un restyling, in vista del prossimo anno, anche per quanto riguarda le fasce. Al momento, gli unici calciatori certi di restare sono Antonio Candreva e Ashley Young: per questo motivo, il DS nerazzurro Beppe Marotta sa che dovrà regalare al tecnico leccese uno o due nuovi esterni, possibilmente di alto livello. Oltre ai due nomi, già riportati in questi giorni, di casa Barcellona (Junior Firpo e Semedo), la Gazzetta...

Vicenza - bimba cieca recupera la vista grazie a un doppio intervento

Inter e Barcellona studiano un doppio affare : Marotta ha messo nel mirino un nome nuovo (Di domenica 26 aprile 2020) ​In queste lunghe giornate di quarantena, l'sta lavorando per attuare un restyling, in vista del prossimo anno, anche per quanto rile fasce. Al momento, gli unici calciatori certi di restare sono Antonio Candreva e Ashley Young: per questo motivo, il DS nerazzurro Beppasa che dovrà regalare al tecnico leccese uno o due nuovi esterni, possibilmente di alto livello. Oltre ai due nomi, già riportati in questi giorni, diBarcellona (Junior Firpo e Semedo), la Gazzetta...

Ultime Notizie dalla rete : Inter doppio GdS - Werner più Mertens: l'Inter valuta il doppio colpo. Marotta è già al lavoro Fcinternews.it Napoli esulta per Antonio Vacca, il calciatore di Secondigliano ha sconfitto il Coronavirus

A renderlo noto ci ha pensato proprio il Venezia attraverso un comunicato ufficiale diramato sul proprio sito. Il comunicato ufficiale del Venezia “Il calciatore ha effettuato, come da protocollo, il ...

Coronavirus e ripresa campionato, i dubbi dei medici dei club

Le osservazioni erano state espresse da 17 medici su 20 (non ne avevano formulate i medici di Juve, Lazio e Genoa) e raccolte da Alessandro Corsini dell’Inter, che le aveva condivise con Rodolfo ...

