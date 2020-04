Insieme da 82 anni, marito e moglie stroncati dal Coronavirus a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro (Di domenica 26 aprile 2020) Insieme da una vita, separati dal Coronavirus. Dopo 82 anni passati Insieme, due anziani coniugi di Torchiarolo (Brindisi), entrambi di 93 anni, sono morti a distanza di una settimana l’uno dall’altro, entrambi a causa del Coronavirus. Crocefisso Miglietta era morto il 16 aprile al Dea di Lecce. Aveva subito diversi ricoveri per altre patologie prima di essere infettato dal Covid 19. Erano poi risultate positive la moglie e la figlia. La donna, Cosima Serinelli, e’ morta il 24 aprile all’ospedale Perrino. Erano stati Insieme per una vita: prima 12 anni di fidanzamento, poi 70 di matrimonio festeggiati Insieme al resto della famiglia e immortalati in una foto ricordo che sta ora facendo il giro dei social, Insieme alla loro storia commovente. La vicenda e’ stata raccontata dai parenti su FacebookL'articolo Insieme da 82 anni, marito e moglie stroncati ... Leggi su meteoweb.eu Brindisi - marito e moglie uccisi dal Coronavirus in una settimana : stavano insieme da 82 anni

