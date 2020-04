Inno, show di luci e il "Nessun dorma" di Bocelli: Il Tirreno tricolore per i 75 anni della Liberazione (Di domenica 26 aprile 2020) LIVORNO. La sede del Tirreno a Livorno sul viale Alfieri in uno show di luci che ne hanno illuminato col tricolore le architetture: un gesto simbolico - accompagnato dalle musiche (prima il "silenzio", poi l’Inno nazionale, infine il "Nessun dorma" di Andrea Bocelli - per ricordare il 75° anniversario della Liberazione del nostro Paese dalla barbarie del nazifascismo. E per ricordarlo anche stavolta che il Covid-19 ci impedisce di farlo insieme 25 aprile, show di luci e musiche: Il Tirreno diventa tricolorefoto da Quotidiani localiQuotidiani locali Lo show di luci: I tre colori nel buio Lo show nel segno del tricolore – il bianco, il rosso e il verde – staglia nella sera le architetture della sede del Tirreno a Livorno: Paolo Grossi (dott Sax) – con la sua ditta Music Staff Italia di Monsummano e la collaborazione di Vittorugo ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus - Ferragnez show per il flashmob da Rino Gaetano all’Inno di Mameli al rap di Fedez - (Di domenica 26 aprile 2020) LIVORNO. La sede dela Livorno sul viale Alfieri in unodiche ne hanno illuminato colle architetture: un gesto simbolico - accompagnato dalle musiche (prima il "silenzio", poi l’nazionale, infine il "" di Andrea- per ricordare il 75°versario della Liberazione del nostro Paese dalla barbarie del nazifascismo. E per ricordarlo anche stavolta che il Covid-19 ci impedisce di farlo insieme 25 aprile,die musiche: Ildiventafoto da Quotidiani localiQuotidiani locali Lodi: I tre colori nel buio Lonel segno del– il bianco, il rosso e il verde – staglia nella sera le architetture della sede dela Livorno: Paolo Grossi (dott Sax) – con la sua ditta Music Staff Italia di Monsummano e la collaborazione di Vittorugo ...

Dopo Corviale e San Basilio ieri il tour, con ospite d’onore Antonio Mezzancella, star del programma dell’ammiraglia Rai Tale e Quale Show, è approdato al Centro Commerciale Le Torri di Tor Bella ...

Rieti, coronavirus, la cantautrice sabina Daniela Ciampitti: «Canto, faccio video e insegno, non vedo l'ora di tornare»

“Canto, faccio video e insegno, mi manca la Sabina e gli amici che ho lì. Appena finisce tutto scappo in Sabina nella casa di Casperia». A livello di impegni professionali? «In questo momento ci siamo ...

