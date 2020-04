Ingegnere muore a 37anni: nessuno sapeva che Giovanna avesse il coronavirus (Di domenica 26 aprile 2020) Ingegnere, 37 anni, Giovanna si è spenta a causa del coronavirus e di un’altra grave patologia: la scoperta della positività è avvenuta solo dopo il decesso Si è spenta a soli 37 anni, portata via dal coronavirus ed è ad oggi la più giovane vittima del Covid-19 in Abruzzo. Si tratta di Giovanna Sauchella, Ingegnere … L'articolo Ingegnere muore a 37anni: nessuno sapeva che Giovanna avesse il coronavirus NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Muore dopo mamma e papà «Sergio - ingegnere dolce»

Il coronavirus ha portato via Giovanna Sauchella, ingegnere di 37 anni originaria di Benevento ma da tempo residente con la sua famiglia a Pescara. La donna era stata ricoverata in ospedale per una ...

