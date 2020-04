Ilaria | insegno a Reims ma penso a Bergamo

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 26 aprile 2020)Salvi, da più di 10 anni vive tra Parigi e. La svolta nella vita in Università acon Castoldi. Ora insegna la nostra lingua nell’ateneo francese. La distanza non è mai stato un problema. In fondo la Francia è a poche ore di aereo e i voli low cost sono la normalità con Orio al Serio vicino e l’abitudine agli spostamenti per lavoro e piacere. Ma ora, in pochi mesi, tutto è cambiato. Ora la lontananza è come un muro che separa, che rende tutto impalpabile.