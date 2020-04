Il testamento di due protagonisti della Resistenza | il nostro sogno è stato tradito

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 26 aprile 2020) A 75 anni dalla Liberazione, la storia emblematica di due partigiani: Adriana Colla, originaria di Susa (Torino), che in una lettera dell’8 maggio del 2012, scrive a Carmine Fusca, vissuto in un piccolo paese del Vibonese, San Nicola de Legistis, nella quale rievoca quel periodo pieno di passione, di ideali e di coraggio. Questa corrispondenza testimonia la vera unità d’Italia: Nord e Sud, uomini e donne, uniti per la libertà e la liberazione dell’essere umano da ogni forma di oppressione. “Sa Carmine, per me quei mesi, dal settembre ’43 all’aprile ’45, racchiudono un periodo meraviglioso, pieno di passione ed entusiasmo. Forse per i maschi non ècosì, perché per voi èun obbligo, per noi una scelta di libertà. Ma oggi dove è finito ildi un futuro libero, ...