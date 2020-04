Il Premier Conte | Il primo di giugno la riapertura di bar | ristoranti e parrucchieri

NicolaPorro : Sulla situazione in #Libia, l'#Italia è ai margini della scena internazionale. Luigi Bisignani ci rivela i disastri… - AnnalisaChirico : Non ho capito: per il premier Conte la fase 2 è come la 1 ma con una motivazione in più sull’autocertificazione? St… - fattoquotidiano : FASE 2 - PARLA CONTE 'Non ci sarà un abbandono delle regole. Mascherine? Prezzo calmierato e via l'Iva'. Ecco le pa… - matmagnaghi : Su #Rai1 Amadeus con #isolitiignoti, su #canale5 un incommentabile trionfo del #trash con #noneladurso, #la7 con… - ecdlcsoft : Giuseppe Conte, la Fase 2 parte in retromarcia: 'Rischio di danni irreversibili': cosa cambia, il premier fa leva s… -

Premier Conte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Premier Conte