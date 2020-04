Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Ultima puntata del 27 aprile 2020: L'ultimo atto d'amore di Riccardo per Angela (Di domenica 26 aprile 2020) Ludovica rinfaccia a Riccardo la sua storia con Angela, Agnese nasconde una lettera d'amore di Salvatore e Riccardo tenta un ultimo gesto d'amore per la Barbieri. Leggi su comingsoon Platinette su Il paradiso delle signore : “Va meglio di ogni competitor”

Il paradiso delle signore : Ludovica non è incinta. Ma ora che succede?

