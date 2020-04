Il papà non risponde alle chiamate: il figlio lo raggiunge e lo trova morto (Di domenica 26 aprile 2020) Ritrovamento choc venerdì scorso, 24 aprile 2020, nella frazione di Guidonia “Setteville”. Il corpo di un uomo senza vita è stato rinvenuto all’interno di un capannone. A dare l’allarme, intorno alle 20.42, è stato il figlio dell’uomo il quale, non avendo più notizie del padre, si è recato sul posto per sincerarsi delle sue condizioni. Ma al suo arrivo la drammatica scoperta. Uomo senza vita trovato a Setteville di Guidonia La vittima è un uomo di origini cinesi del 1955. Al momento del decesso si trovava all’interno di un capannone all’interno del quale stava effettuando dei lavori. La struttura, situata in Via Galileo Galilei, era chiusa dall’interno. Stando al racconto del figlio, insospettitosi dall’assenza di comunicazioni da parte del padre, l’uomo, 65 anni, era riverso a ... Leggi su ilcorrieredellacitta Il Papa : «Preghiamo per l’Europa I corrotti non sanno cos’è la luce»

Vaticano : nono contagiato. Papa Francesco blindato a Santa Marta

Telefonata del Papa al sindaco di Siracusa/ “Mi ha detto - Non è uno scherzo sono io” (Di domenica 26 aprile 2020) Rimento choc venerdì scorso, 24 aprile 2020, nella frazione di Guidonia “Setteville”. Il corpo di un uomo senza vita è stato rinvenuto all’interno di un capannone. A dare l’allarme, intorno20.42, è stato ildell’uomo il quale, non avendo più notizie del padre, si è recato sul posto per sincerarsi delle sue condizioni. Ma al suo arrivo la drammatica scoperta. Uomo senza vitato a Setteville di Guidonia La vittima è un uomo di origini cinesi del 1955. Al momento del decesso siva all’interno di un capannone all’interno del quale stava effettuando dei lavori. La struttura, situata in Via Galileo Galilei, era chiusa dall’interno. Stando al racconto del, insospettitosi dall’assenza di comunicazioni da parte del padre, l’uomo, 65 anni, era riverso a ...

vaticannews_it : #26aprile #PapaFrancesco prega per chi è triste perché è solo o è senza lavoro e non sa quale sarà il suo futuro… - Pontifex_it : La Giornata Mondiale della Terra è un’opportunità per rinnovare l’impegno ad amare la nostra casa comune, che non è… - Pontifex_it : Essere cristiano non è soltanto compiere i comandamenti, ma “nascere di nuovo” e lasciare che lo Spirito entri in n… - gmlavolpe : RT @RadioSavana: Rivelazione shock del capo (molto sveglio) delle #Sardine, #Santori: 'Non l'ho mai detto, mi ha chiamato Papa Francesco, s… - TommyBoTheGreat : RT @RadioSavana: Rivelazione shock del capo (molto sveglio) delle #Sardine, #Santori: 'Non l'ho mai detto, mi ha chiamato Papa Francesco, s… -

Ultime Notizie dalla rete : papà non Il Papa: «Non siamo soli nel dolore Dio non ci abbandona mai» Living