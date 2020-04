Il nuovo Assassin’s Creed in uscita nel 2020: ancora rumor per il prossimo capitolo (Di domenica 26 aprile 2020) Inutile negarlo, la saga di Assassin's Creed è una delle più amate nell'intera storia del videoludo. Relativamente giovane - il primo capitolo risale al 2007 -, il franchise di casa Ubisoft ha saputo fin sa subito sedurre un nutrito numero di videogiocatori, grazie ad una narrazione affascinante e ad una ricostruzione storica altamente fedele, che ci ha portato a visitare alcune delle location più belle del pianeta. Così come a vivere incredibili avventure in periodi della storia disparati, ed importantissimi per l'evoluzione della civiltà, e dell'umanità tutta. E se è vero che gli ultimi capitoli della serie - ci riferiamo ad Origins ed Odyssey, disponibili su PC, PlayStation 4 e Xbox One - hanno segnato un deciso punto di svolta per l'intera epopea poligonale dal retrogusto storico, è naturale che un po' tutti, tra fan ... Leggi su optimagazine (Di domenica 26 aprile 2020) Inutile negarlo, la saga di Assassin'sè una delle più amate nell'intera storia del videoludo. Relativamente giovane - il primorisale al 2007 -, il franchise di casa Ubisoft ha saputo fin sa subito sedurre un nutrito numero di videogiocatori, grazie ad una narrazione affascinante e ad una ricostruzione storica altamente fedele, che ci ha portato a visitare alcune delle location più belle del pianeta. Così come a vivere incredibili avventure in periodi della storia disparati, ed importantissimi per l'evoluzione della civiltà, e dell'umanità tutta. E se è vero che gli ultimi capitoli della serie - ci riferiamo ad Origins ed Odyssey, disponibili su PC, PlayStation 4 e Xbox One - hanno segnato un deciso punto di svolta per l'intera epopea poligonale dal retrogusto storico, è naturale che un po' tutti, tra fan ...

