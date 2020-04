Il lavoro da casa sia un diritto anche dopo il coronavirus

TeresaBellanova : Dobbiamo far convivere salute e lavoro. Investiamo per aprire le aziende e garantiamo dispositivi di protezione per… - ItalyinARG : #25aprile al lavoro per i nostri connazionali. In aeroporto con lo staff di @italiaenBsAs per assistere gli italian… - Tg3web : La storia di un mulino di comunità, nato in un paesino della Calabria per dare lavoro ai produttori locali. Sta viv… - NoEdgeForUs : @janavel7 Io che lavoro da casa capisco però cosa vuol dire stare chiusi tipo per il mio barbiere o per chi ha una… - Neonrosso : RT @Martola__: Amiamo tutti lo sport, ma chiedete delle università, chiedete come sostenere chi fino a giungo non lavora, chiedete come si… -

Ultime Notizie dalla rete : lavoro casa "Sui mezzi il 25% dei clienti. Pressing sul lavoro da casa" ilGiornale.it Lavoro dopo la quarantena: cosa cambierà in ufficio e tra i colleghi?

Distanza di sicurezza, turni di lavoro e smart working: cosa cambierà in ufficio e tra i colleghi con la fine della quarantena e il rientro al lavoro?

Ducati riaccende i motori

Lunedì 27 aprile riparte gradualmente la produzione presso lo stabilimento della Rossa di Borgo Panigale, mascherine obbligatorie per tutti ...

Distanza di sicurezza, turni di lavoro e smart working: cosa cambierà in ufficio e tra i colleghi con la fine della quarantena e il rientro al lavoro?Lunedì 27 aprile riparte gradualmente la produzione presso lo stabilimento della Rossa di Borgo Panigale, mascherine obbligatorie per tutti ...