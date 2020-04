Il governatore della Liguria | “Sì alle elezioni a luglio”

GassmanGassmann : Coso,quello ossigenato,e i suoi sottoposti tra cui De Santis,governatore della Florida,hanno riaperto le spiagge!!… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, all'ANSA: 'Regioni aperte a scaglioni? Il rischio è… - albealias : RT @Gianmar26145917: #Rossi attacca: 'Fascioleghisti è nome giusto per #Meloni e #Salvini' Delirante attacco del governatore della #Toscana… - MaurizioTorchi2 : RT @Gianmar26145917: #Rossi attacca: 'Fascioleghisti è nome giusto per #Meloni e #Salvini' Delirante attacco del governatore della #Toscana… - geokawa : RT @Gianmar26145917: #Rossi attacca: 'Fascioleghisti è nome giusto per #Meloni e #Salvini' Delirante attacco del governatore della #Toscana… -

governatore della Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : governatore della