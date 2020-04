Il giornalista ed ex dirigente del Pci Giulietto Chiesa ci lascia a 79 anni (Di domenica 26 aprile 2020) Giulietto Chiesa è stato dirigente del Pci, ha lavorato per i maggiori quotidiani italiani, scritto libri e operato a lungo come corrispondente estero da Mosca per l’Unità. Ci lascia a 79 anni, compianto dal fumettista Vauro, che dà l’annuncio della sua morte sottolineando la sua umanità, quella di «un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra». LEGGI ANCHE >>> Vauro rivela: «Sono sotto tutela generica dopo le minacce dei fan di Salvini e Meloni» Morto Giulietto Chiesa Nato ad Acqui Terme (Piemonte) il 4 settembre 1940, Giulietto Chiesa è stato prima di tutto dirigente nazionale della Federazione giovanile comunista Italiana (FGCI) e capogruppo per il Pci nel consiglio provinciale di Genova per quattro anni, dal 1975 al 1979. La sua carriera nel mondo del giornalismo ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 26 aprile 2020)è statodel Pci, ha lavorato per i maggiori quotidiani italiani, scritto libri e operato a lungo come corrispondente estero da Mosca per l’Unità. Cia 79, compianto dal fumettista Vauro, che dà l’annuncio della sua morte sottolineando la sua umanità, quella di «un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra». LEGGI ANCHE >>> Vauro rivela: «Sono sotto tutela generica dopo le minacce dei fan di Salvini e Meloni» MortoNato ad Acqui Terme (Piemonte) il 4 settembre 1940,è stato prima di tuttonazionale della Federazione giovanile comunista Italiana (FGCI) e capogruppo per il Pci nel consiglio provinciale di Genova per quattro, dal 1975 al 1979. La sua carriera nel mondo del giornalismo ...

