Il capo dei medici della Liga | «All’inizio sarà un calcio diverso | con meno contatti»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 26 aprile 2020) El Paìs intervista Rafael Ramos Cáceres, presidente dell’Associazione spagnola deidelle squadre di, conosce il protocollo di prevenzione che Laha preparato per il ritorno del campionato. Consapevole allo stesso tempo delle incertezze e delle paure dei giocatori. Anche in Spagna non hanno sbrogliato la grande questione: c he cosa accade se un giocatore viene trovato positivo? Rafael Ramos Cáceres dice che èse la positività viene accertata nelle prime fasi o a campionato già cominciato. Se avviene nelle prime fasi, i suoi compagni possono essere controllati ogni giorno. Ammette che Dobbiamo vedere come vanno le cose nelle prossime settimane. Con tutto il rispetto per il protocollo, al momento non abbiamo nulla di chiaro su come potrebbe essere applicato in questo caso. Dice che non è facile ...