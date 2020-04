Il 4 maggio riaprono tessile e automotive | ok a visite parenti | ecco il nuovo decreto

sole24ore : Dal 4 maggio riaprono tessile e automotive, ok a visite parenti: tutte le nuove regole - TgLa7 : #Fase 2: dal 18 maggio riaprono commercio al dettaglio, musei, mostre e allenamenti sportivi a squadre. Bar e parru… - LegaSalvini : #Conte annuncia tempi di ripartenza più lunghi rispetto al previsto: dal 18 maggio riaprono i negozi, dal 1° giugno… - profarchitetto : #professione Tutti i cantieri aperti dal 4 maggio, rispettando il protocollo di sicurezza del 25 aprile - Insieme a… - Marioca6411 : @CacaceVin1977 Si infatti per il momento non si sa ancora niente, però non credo visto che dal 4 maggio i cantieri riaprono tutti -

Ultime Notizie dalla rete : maggio riaprono Conte firma il Dpcm: il 4 maggio riaprono tessile e automotive, ok a visite parenti Il Sole 24 ORE Coronavirus Sicilia, calano i ricoveri e aumentano i guariti

Confermata la riapertura per il 4 maggio di imprese di costruzioni e ... Il piano della Regione per riaprire con cautela L’ultima ordinanza regionale (la numero 17 del 18 aprile 2020) prevede ...

Coronavirus, il premier Conte annuncia la Fase 2: cosa cambia dal 4 maggio

Il presidente del Consiglio illustra la strategia del governo per la fase 2: "Calmierato il prezzo delle mascherine, restano le autocertificazioni, niente spostamenti fuori regione". Dal 4 maggio apro ...

Confermata la riapertura per il 4 maggio di imprese di costruzioni e ... Il piano della Regione per riaprire con cautela L’ultima ordinanza regionale (la numero 17 del 18 aprile 2020) prevede ...Il presidente del Consiglio illustra la strategia del governo per la fase 2: "Calmierato il prezzo delle mascherine, restano le autocertificazioni, niente spostamenti fuori regione". Dal 4 maggio apro ...