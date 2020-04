I tedeschi bocciano già la linea Conte

Leggi su it.insideover

(Di domenica 26 aprile 2020) Il German Marshall Fund boccia gli Eurobond. Il centro studi statunitense che si occupa del rafforzamento dei legami transatlantici tra Unione Europea e Stati Uniti, fondato negli Anni Settanta con una donazione della Germania Ovest in onore del Piano Marshall, ritiene “senza uscita” la strada della mutualizzazione del debito tra i Paesi membri dell’Eurozona. E lo fa per bocca di un suo senior fellow, Peter Chase, che intervistato dall’Agi dichiara di ritenere “improbabile che i partner Ue accettino le iniziative proposte dall’Italia, dalla Francia e dalla Spagna, su sovvenzioni anzichè prestiti” nel momento in cui verrano messe in piedi strutture come il Recovery Fund e ipotizzate future linee guida d’azione per la ripresa dalla crisi. Secondo Chase, questi Paesi “saranno intelligenti nel ...