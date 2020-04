I rituali beauty fai da te da provare in base al segno zodiacale

Leggi su vanityfair

(Di domenica 26 aprile 2020) Se un tempo ci lamentavamo di non avere mai il tempo da dedicare alle maschere viso, ai lunghi bagni relax, per non parlare di impacchi e fanghi anti cellulite, ora vale l’esatto contrario: le lunghe ore trascorse a casa ci consentono di ritagliarci molti spazi per la bellezza e il benessere (uno dei lati positivi del lockdown). Anche imitando le star, vedi alla voce Elsa Hosk, Eva Longoria e Hailey Bieber, vale la pena concedersi rituali beauty e wellness senza l’ansia da orologio.