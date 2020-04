I lavoratori in nero e sfruttati nei campi La giustizia negata (Di domenica 26 aprile 2020) La più recente operazione contro il caporalato risale a giovedì scorso, quando le forze dell’ordine nelle campagne di Latina hanno arrestato i due titolari di aziende agricole che sfruttavano decine di braccianti di origine indiana, costretti a lavorare per dieci ore al giorno senza copertura sanitaria né riposi. A Fondi, paese sempre nella zona di Latina, c’è il più grande mercato ortofrutticolo d’Italia, il secondo in Europa: qui lavorano almeno 7-8 mila altri indiani, privi di regolare contratto e in condizioni abitative penose. Nel nostro Paese si stima che siano 50-60 mila i braccianti in nero addetti alla raccolta di frutta e verdura. Sul tavolo del governo c’è una bozza di legge per la concessione del permesso di soggiorno ai lavoratori che ne sono privi. Leggi su ecodibergamo Reddito di emergenza - anche per i lavoratori in nero : cosa sta accadendo

Bonus emergenza da 500 a 800 euro : quando arriva - chi ne ha diritto - come richiederlo - lavoratori sommersi ed in nero

Coronavirus - fase 2? Ipotesi esonero lavoratori dai 60 anni in su (Di domenica 26 aprile 2020) La più recente operazione contro il caporalato risale a giovedì scorso, quando le forze dell’ordine nelle campagne di Latina hanno arrestato i due titolari di aziende agricole che sfruttavano decine di braccianti di origine indiana, costretti a lavorare per dieci ore al giorno senza copertura sanitaria né riposi. A Fondi, paese sempre nella zona di Latina, c’è il più grande mercato ortofrutticolo d’Italia, il secondo in Europa: qui lavorano almeno 7-8 mila altri indiani, privi di regolare contratto e in condizioni abitative penose. Nel nostro Paese si stima che siano 50-60 mila i braccianti inaddetti alla raccolta di frutta e verdura. Sul tavolo del governo c’è una bozza di legge per la concessione del permesso di soggiorno aiche ne sono privi.

carlogubi : In effetti non ci avevo pensato. Per abolire il lavoro nero basta legalizzare lo schiavismo e smettere di dare sold… - Corriere : Controlli dei carabinieri nelle ditte: «Il 9% dei lavoratori era in “nero”» - LauraGaravini : Nei campi mancano 100mila lavoratori stagionali.Per restrizioni #Covid tanti stagionali non raggiungono l'Italia. R… - LucianoOgnibene : RT @NicolaMelloni: Siete davvero delle bestie. Chi lavora in nero di norma non e' un delinquente, e' uno sfruttato. La Danimarca se la pren… - bastbux : RT @thebaios1: Toh, un’economia in cui il sostegno incondizionato agli imprenditori ha dimenticato per anni i lavoratori, alcuni dei quali… -

Ultime Notizie dalla rete : lavoratori nero L’esercito del lavoro nero con il coronavirus: quei 70mila che rischiano di diventare bomba... Corriere Adriatico I lavoratori in nero e sfruttati nei campi La giustizia negata

Nel nostro Paese si stima che siano 50-60 mila i braccianti in nero addetti alla raccolta di frutta e verdura. Sul tavolo del governo c’è una bozza di legge per la concessione del permesso di ...

Viterbo: Arrestati due imprenditori per sfruttamento del lavoro

corrispondendo una paga nettamente inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi nazionali del lavoro. Trenta, in totale, le vittime del sistema appena descritto, 26 di origine rumena (di cui ...

Nel nostro Paese si stima che siano 50-60 mila i braccianti in nero addetti alla raccolta di frutta e verdura. Sul tavolo del governo c’è una bozza di legge per la concessione del permesso di ...corrispondendo una paga nettamente inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi nazionali del lavoro. Trenta, in totale, le vittime del sistema appena descritto, 26 di origine rumena (di cui ...