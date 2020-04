I cinghiali hanno invaso la Calabria | oltre 300 mila capi vagano nelle città

Leggi su agi

(Di domenica 26 aprile 2020) La Calbria è invasa da300.000che approfittano delle restrizioni legate all'emergenza coronavirus per cercare cibo indisturbati per le strade delle città. Un fenomeno straordinario dal punto di vista ambientale e faunistico, ma che insi è trasformato in un'emergenza soprattutto per i campi coltivati. Uno degli ultimi avvistamenti è stato registrato a Soverato, cittadina turistica della costa ionica più volte meta di questi animali selvatici. Anche in questo caso, in piena emergenza Covid-19, il cinghiale ha percorso le strade della città e la spiaggia, prima di fare rientro tra i boschi delle vicine montagne. Non è la prima volta che accade, ma Coldirettiha sottolineato tutti gli effetti negativi di queste invasioni che si moltiplicano, così come cresce il numero di questi ...