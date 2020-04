I 400 mila stagionali esclusi dal bonus 600 euro

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 26 aprile 2020) Repubblica oggi riepiloga glidaldi 600, che si aggiungono ai lavoratoriper categoria, come i lavoratori domestici. E ai professionisti che dovranno aspettare il prossimo decreto: «Noi abbiamo anticipato i pagamenti fino ai 200 milioni stanziati dal governo — dice il presidente dell’Adepp, l’associazione delle Casse professionali, Alberto Oliveti — sono rimaste fuori circa 120domande: attendiamo il via libera con il nuovo decreto». «Sono un lavoratore autonomo, geologo, iscritto alla cassa di previdenza dell’Ente Epap dal 1996 — scrive un lettore di Repubblica, Antonino Amato — . Sono in possesso dei requisiti di reddito per ildei 600, ma non posso ottenerlo perché dal 22 gennaio ho un incarico a tempo determinato di professore presso una scuola secondaria per due ...