Harry e Meghan | una biografia travolgerà la Corona

Leggi su vanityfair

(Di domenica 26 aprile 2020) Non solo avrebbero avuto l’ardire di «divorziare», ma il principe Harry e Meghan Markle, prima di lasciare l’Inghilterra e la famiglia reale, avrebbero deciso di infilare tutte le proprie rimostranze in una biografia definita «furba». Thoroughly Modern: The Real World of Harry and Meghan, scritta dalla produttrice Carolyn Duran insieme al giovane giornalista di Harper’s Bazaar, Omid Scobie, uno che il DailyMail ha etichettato come «cheerleader di Meghan», avrebbe il preciso scopo il lisciare il pelo ai Sussex, infangando dove necessario la compagine familiare. La coppia si sarebbe resa disponibile ad un’intervista, di cui poco è trapelato.