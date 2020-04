Harry e Meghan | in uscita la biografia che farà tremare la Corona

(Di domenica 26 aprile 2020) Megan e, dopo aver lasciato la famiglia reale e rinunciato così al loro ruolo a palazzo, assestano un altro duro colpo alla casa reale d’Inghilterra. Infatti è inlache a quanto pare chiarirà il loro punto di vista sull’affaire Megxit e faràla Regina Elisabetta II, che di scandali ne ha davvero collezionati abbastanza in famiglia.: il libro”bomba” Il titolo del libro, che sarà disponibile dall’11 agosto, è “Reali del tutto moderni“: il vero mondo di“. Scritto da due giornalisti amici della coppia. Si tratta di Omid Scobie, giovane giornalista di Harper’s Bazaar, di origine iraniana e molto vicino a Megan, è stato l’unico ammesso all’addio ufficiale della coppia al suo staff a Buckingham Palace. Carolyn ...

Corriere : Harry e Meghan preparano il libro sulla «Megxit». E a Palazzo si teme una vendetta in stile-Diana - criMiao : RT @Masse78: Oggi la Regina Elisabetta compie 94 anni, ha visto e vissuto la seconda guerra mondiale, la guerra nel Golfo, la morte di Dian… - FrancesMMW : @farfalla14 @cinzia_202020 @Corriere Idiotti? Hai davvero problemi personale profondi e pensa che insultare le per… - infoitcultura : Harry e Meghan preparano il libro sulla «Megxit». E Buckingham Palace teme una vendetta (in stile-Diana) - infoitcultura : Meghan Markle e Harry preparano una biografia: Kate e la Regina tremano -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Meghan

Megan e Harry, dopo aver lasciato la famiglia reale e rinunciato così al loro ruolo a palazzo, assestano un altro duro colpo alla casa reale d’Inghilterra. Infatti è in uscita la biografia che a ...Si intitolerà «Reali del tutto moderni: il vero mondo di Harry e Meghan», sarà in vendita dall’11 agosto, ed è scritto con due giornalisti amici: per la Casa Reale, già scossa dopo «l’uscita» di Harry ...