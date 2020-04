Halo Infinite vedrà il ritorno di alcuni nemici classici della serie secondo un nuovo leak (Di domenica 26 aprile 2020) Halo Infinite è uno dei giochi più attesi dai fan Xbox, essendo non solo il gioco che decreterà la "fine" di Xbox One, ma anche la nascita di Xbox series X, considerando la sua pubblicazione a cavallo fra le due generazioni di console.Nonostante la sua importanza e la sua probabile uscita a fine anno, c'è ancora molto che non sappiamo del gioco. Sicuramente, Microsoft starà aspettando il momento migliore per mostrare la sua nuova creatura nel modo migliore. Purtroppo, parte di quella sorpresa è stata rovinata da un piccolo leak diffuso di recente.Sul popolare forum Resetera, l'utente Gundam ha condiviso un tweet (ora rimosso) nel quale appaiono due giocattoli, non ancora rilasciati, di Halo: Infinite, appartenenti alla serie Mega Construx. Fortunatamente, le foto sono state salvate e mostrano senza ombra di dubbio, il ritorno di due nemici molto ... Leggi su eurogamer Xbox Series X - Lockhart - Halo Infinite e Fable tra gli argomenti che verranno trattati nella presentazione di maggio?

