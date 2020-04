Haaland | «I miei idoli? Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo» – VIDEO

(Di domenica 26 aprile 2020) L’attaccante del Borussia Dortmund Erlingha fatto i nomi dei suoi punti di riferimento in campo: «e CR7» –Erlingè sulla bocca di tutti i top club europei e potrebbe già lasciare il Borussia Dortmund nel corso del calciomercato estivo. L’ex Salisburgo, autentica rivelazione della stagione, è consapevole delle sue potenzialità Non a caso, i punti di riferimento sul campo sono stelle assolute del calcio mondiale. E giocano entrambi in Italia, rispettivamente nel Milan e nella Juventus: «Isono», ha detto. Leggi su Calcionews24.com

ItaSportPress : Haaland si racconta: 'Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo i miei idoli. Ecco cosa ascolto prima della partita...' -… - Mediagol : Borussia Dortmund, Haaland si racconta: 'Pizza kebab, FIFA e meditazione. CR7 e Ibra i miei idoli'… -

Ultime Notizie dalla rete : Haaland miei

ItaSportPress

L’ex Salisburgo, autentica rivelazione della stagione, è consapevole delle sue potenzialità Non a caso, i punti di riferimento sul campo sono stelle assolute del calcio mondiale. E giocano entrambi in ...Cassano, rivolgendosi a Vieri, ha detto di Haaland: "Per me è un tuo fac-simile ... “Vorrei che un presidente mi dia libertà e la giusta responsabilità per fare il mio lavoro. Purtroppo oggi sono i ...