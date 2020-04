Guardiani della Galassia: come si impara la lingua di Groot, spiega James Gunn (Di domenica 26 aprile 2020) James Gunn ha chiarito su Twitter un aspetto importante legato alla lingua di Groot in Guardiani della Galassia. James Gunn ha chiarito su Twitter un aspetto importante legato alla lingua di Groot in Guardiani della Galassia. Durante una delle sue recenti conversazioni di fan, uno di questi gli ha chiesto come mai il traduttore di cui è dotato Peter Quill non funzioni con ciò che dice Groot, le cui parole sono percepite da chiunque le senta come una ripetizione della frase "Io sono Groot". Gunn ha spiegato che il traduttore non è universale, e quindi non contiene tutte le lingue dei vari pianeti. Nel caso specifico di Groot, la si impara formando un legame con lui, come Rocket ... Leggi su movieplayer Guardiani della Galassia Vol.2 - la moglie di Chris Pratt vede per la prima volta il film : ecco la reazione

