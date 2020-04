Graziani | «Ripresa fondamentale anche senza pubblico»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 aprile 2020) Francesco, ex attaccante di Roma, Torino e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport Francesco, ex attaccante di Roma, Torino e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per parlare della situazione che sta vivendo il mondo del calcio: «Io sono ottimista per natura, però un po’ di preoccupazione ce l’ho. Alla lunga il vivere troppo sopra le righe, con troppo benessere lo stiamo pagando. La preoccupazione che ho è che non ci sarà più un mondo in movimento come prima. Chi poteva pensare che nel 2020 un virus potesse sconvolgere la nostra esistenza?».– «Si tornerà inizialmente a una normalità anomala, mala. Bisogna finire questa stagione, con i verdetti sul campo e non nelle ...