Gli americani che si iniettano disinfettante per seguire il consiglio di Trump sul Coronavirus (Di domenica 26 aprile 2020) Dopo la proposta di usare iniezioni di disinfettante per curare il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 da parte di Donald Trump il New York City’s Poison Control Center sostiene di aver ricevuto 30 chiamate nelle 18 ore successive alle osservazioni del Presidente USA. Gli americani che si iniettano disinfettante per seguire il consiglio di Trump sul Coronavirus Secondo quanto raccontano i media americani il Dipartimento della salute e dell’igiene mentale della città di New York ha dichiarato che in un periodo di 18 ore il centro antiveleni ha registrato 30 casi. Tra questi, nove “specificamente sull’esposizione a Lysol, 10 casi specifici su candeggina e 11 casi sull’esposizione ad altri detergenti per la casa”, ha detto il portavoce del dipartimento Pedro F. Frisneda a NPR. Nello stesso periodo un anno fa i casi registrati erano solo ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - decine di americani seguono il consiglio di Trump e si iniettano disinfettante : tutti in ospedale

Coronavirus - Wp : “Gli scienziati americani all’Oms inviarono informazioni a Washington dopo i primi casi in Cina”

