Giuseppe Conte: “stiamo lavorando al nuovo decreto, la scuola riaprirà a settembre” (Di domenica 26 aprile 2020) Il capo del Governo Italiano, Giuseppe Conte è stato intervistato dalla nota testata giornalistica La Repubblica e tra le domande, ha affrontato proprio il tema scuola. Il Premier sta lavorando per il nuovo decreto, valido dal prossimo 4 maggio, la data fissata per il lockdown e dopo la quale, l’Italia potrà ripartire, ma come ha detto lo stesso Giuseppe Conte, con cautela e senza mai abbassare la guardia. Cosa significa? Giuseppe Conte ha spiegato che dal 4 maggio si ripartirà poiché il lockdown non può essere prolungato, visto che a rischio c’è la compromissione del tessuto socio-economico dell’intero Paese. In questi giorni si sta lavorando per mettere a punto ogni decisione e, secondo le sue dichiarazioni, il decreto verrà reso noto all’inizio della prossima settimana. Tutti dovranno rispettare i ... Leggi su bigodino Giuseppe Conte parla della fase 2 in Italia : dagli spostamenti al turismo - ecco cosa ci aspetta

