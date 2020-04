"Giulietto chiesa è morto. Un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra" (Di domenica 26 aprile 2020) “Giulietto chiesa è morto”. Ne dà Notizia vauro senesi sulla sua pagina facebook. Il disegnatore aggiunge: “non riesco ancora a salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina. è morto un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra. I suoi occhi sono un pò anche i miei”. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 aprile 2020) “”. Ne dà Notizia vauro senesi sulla sua pagina facebook. Il disegnatore aggiunge: “non riescoa salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina.undiper l’orrore della guerra. I suoi occhi sono un pò anche i miei”.

VauroSenesi : Giulietto Chiesa è morto. Non riesco ancora a salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti a… - HuffPostItalia : 'Giulietto chiesa è morto. Un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra' - fanpage : È morto Giulietto Chiesa #GiuliettoChiesa #26aprile - eltheus : è morto Giulietto Chiesa? Come è morto? Spero di no. - tiride2 : RT @VauroSenesi: Giulietto Chiesa è morto. Non riesco ancora a salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti ad un ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulietto chiesa E' morto Giulietto Chiesa La Repubblica È morto il giornalista Giulietto Chiesa

È morto Giulietto Chiesa. A dare l'annuncio della morte del giornalista e politico è il vignettista Vauro, attraverso un post sulla sua pagina Facebook: “Giulietto Chiesa è morto. Non riesco ancora a ...

"Giulietto chiesa è morto. Un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra"

“Giulietto chiesa è morto”. Ne dà Notizia vauro senesi sulla sua pagina facebook. Il disegnatore aggiunge: “non riesco ancora a salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a kabul, davanti ad ...

È morto Giulietto Chiesa. A dare l'annuncio della morte del giornalista e politico è il vignettista Vauro, attraverso un post sulla sua pagina Facebook: “Giulietto Chiesa è morto. Non riesco ancora a ...“Giulietto chiesa è morto”. Ne dà Notizia vauro senesi sulla sua pagina facebook. Il disegnatore aggiunge: “non riesco ancora a salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a kabul, davanti ad ...