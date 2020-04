Giulietto Chiesa morto: giornalista e politico, aveva 79 anni (Di domenica 26 aprile 2020) “Giulietto Chiesa è morto. Non riesco ancora a salutarlo”. Così su Facebook, Vauro Senesi, che posta una foto dell’amico scomparso. giornalista, è stato corrispondente da Mosca per L’Unità e La Stampa, oltre che inviato per il Tg5, il Tg1 e il Tg3. Dal 1970 al 1979 è stato dirigente della Federazione di Genova del Partito Comunista Italiano. “Ricordo – scrive il vignettista – i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina. È morto un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra. I suoi occhi sono un po’ anche i miei”. L'articolo Giulietto Chiesa morto: giornalista e politico, aveva 79 anni proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Morto il giornalista Giulietto Chiesa

