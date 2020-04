Giulietto Chiesa e quell’intervista a Luc Montagnier sul vaccino che ha fatto tanto discutere (Di domenica 26 aprile 2020) Una vita sospesa tra la politica e il giornalismo, quella di Giulietto Chiesa, morto oggi all’età di 79 anni. La notizia è stata annunciata su Twitter da Vauro Senesi, fumettista del Manifesto e amico di vecchia data del giornalista. Giulietto Chiesa nasce nel 1940 ad Acqui Terme e, sin dalla più giovane età, si iscrive nelle fila della FIGC (Federazione Italiana Giovani Comunisti). Dopo la militanza giovanile, Chiesa entra nella redazione genovese de L’Unità, prima di trasferirsi a Mosca come corrispondente dall’allora Unione Sovietica. Un ruolo che ricoprirà (anche per La Stampa e la RAI) negli anni più difficili per il blocco sovietico, quelli della crisi economica, della disgregazione e della Perestrojka. Dopo il ritorno in Italia torna alla politica attiva, diventando Europarlamentare aderendo da indipendente ... Leggi su quifinanza Giulietto Chiesa morto/ Ultimo intervento "capitalismo e comunismo? Termini obsoleti"

Morto Giulietto Chiesa - una vita tra giornalismo e politica

VauroSenesi : Giulietto Chiesa è morto. Non riesco ancora a salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti a… - HuffPostItalia : 'Giulietto chiesa è morto. Un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra' - FiorellaMannoia : Ciao Giulietto ??. Giulietto Chiesa morto: giornalista e politico, aveva 79 anni. Vauro: 'Era ancora capace di piang… - ComunistaRosso : RT @moro_thomas: Seppur non avessi le sue stesse idee in molti ambiti,sono molto avvilito per la perdita di Giulietto Chiesa,un uomo che ha… - ComunistaRosso : RT @pbecchi: È morto Giulietto Chiesa. Avevi il coraggio di difendere le tue idee controcorrente. Ci mancherai, in un momento in cui il co… -

È morto Giulietto Chiesa, il giornalista che accompagnò Gorbaciov in alta val Borbera

intervista di Sonia Martina a Beppe Giulietti sull'oscuramento del profilo Facebook di Mariano Giustino e sulla morte di Giulietto Chiesa.

Morto Giulietto Chiesa, giornalista e «coscienza» della Sinistra

È morto Giulietto Chiesa. Ne dà notizia Vauro sulla sua pagina Facebook. «Non riesco ancora a salutarlo», scrive. «Ricordo ancora i suoi occhi lucidi di lacrime a Kabul, davanti a un bambino ferito ...

