Giulietto Chiesa dal Pci all’Unità, fino a PandoraTv: vita, cronache e accuse di complotti del giornalista controcorrente che ha raccontato la Russia, gli Usa e la fine delle ideologie del Novecento (Di domenica 26 aprile 2020) Smontare le “grandi balle”. Soprattutto quelle americane. Giulietto Chiesa è morto. Il giornalista celebre per la sua corrispondenza Rai da Mosca, durante l’ultimo decennio dell’impero sovietico, aveva 79 anni. Una settimana fa si era sentito male durante una diretta sul suo canale web di PandoraTv, ma ancora nemmeno 48 ore dopo era tornato in video raccontando ancora una volta ascissa ed ordinata del suo radicato antimperialismo americano. Pure con una citazione di Scorsese, da The Irishman: “Usarono perfino la mafia per liquidare la sinistra in America prima che nascesse”. Origini liguri-piemontesi, negli anni Sessanta Chiesa ha passato la sua gioventù tra la maturità classica e la Federazione Giovanile Comunista Italiana. Poi ancora più dentro al PCI nei primi anni Settanta, quelli del trapasso tra la segreteria Longo e ... Leggi su ilfattoquotidiano Giulietto Chiesa è morto - giallo su cause/ Becchi "difendeva sue idee controcorrente"

Giulietto Chiesa - oggi piango un compagno. Per tutta la vita si è battuto per la libertà e la giustizia

VauroSenesi : Giulietto Chiesa è morto. Non riesco ancora a salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti a…
'Giulietto chiesa è morto. Un uomo ancora capace di piangere per l'orrore della guerra'
È morto #GiuliettoChiesa, ex dirigente del Pci, ex europarlamentare e giornalista.

Giulietto il bolscevico. Appellativo che ha sempre ritenuto poco adatto per se stesso. Amava spiegare che, semmai – poiché in russo bolscevico significa maggioritario – avrebbe dovuto essere definito, ...

GIORNALISTI, ADDIO

“Giulietto Chiesa è morto. Non riesco ancora a salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina. È morto un uomo ancora capace di ...

