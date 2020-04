Giro d’Italia virtuale, la Vini Zabù KTM vince la terza tappa. Astana in maglia rosa, Pozzovivo firma il miglior tempo (Di domenica 26 aprile 2020) La Vini Zabù KTM ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia virtuale 2020, la kermesse organizzata da RCS Sport in attesa che si possa disputare la vera Corsa rosa su strada (a ottobre?). Veljko Stojnic e Andrea Bartolozzi si sono imposti nella difficile frazione che percorreva il tratto conclusivo della Udine-San Daniele del Friuli con la scalata del Monte di Ragona. La coppia del team italiano si è scatenata sui rulli a casa propria e ha completato i 26,9 km (550 metri di dislivello) in 1h37:00 riuscendo ccosì a battere di appena 25” la Jumbo Visma e di 1’33” l’Astana. Il team kazako, che per il terzo appuntamento si è affidato a Davide Martinelli e Yevgeniy Gidich, conserva la maglia rosa con 14’30” di vantaggio sull’Androni Giocattoli e 16’08” sulla Nazionale Italiana che per questa occasione si ... Leggi su oasport Giro d’Italia 2020 : Remco Evenepoel conferma la presenza. Obiettivi Corsa Rosa e Mondiale per il belga

