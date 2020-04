Giornalisti | è morto Giulietto Chiesa | corrispondente de l’Unità da Mosca Difeso Da

(Di domenica 26 aprile 2020)si fa notare per l'irriverenza nel raccontare la vita quotidiana nell'U. L'agenzia sovietica TASS ne chiede la rimozione, che Berlinguer rifiuta. Nel frattemposi stabilisce acon la compagna, Fiammetta Cucurnia (per La Repubblica), impara la lingua russa e, grazie alle competenze politiche maturate nel partito, diventa uno dei più stimati cremlinologi

La prima reazione è no, non è possibile. E invece sì, Giulietto Chiesa, uno dei giornalisti più impegnati e più scomodi, uno di quelli con cui potevi scontrarti e urlare ma al quale non potevi non ...È morto, all’età di 79 anni, Giulietto Chiesa, giornalista, saggista e politico italiano. Ne ha dato notizia il vignettista Vauro. 12:50Morto il giornalista Giulietto Chiesa, aveva 79 anni ...