Ginnastica | Marco Lodadio | “Sto perdendo la coordinazione | il rinvio delle Olimpiadi mi è

(Di domenica 26 aprile 2020) Gli sportivi professionisti in Italia non possono allenarsi in palestra o all’aria aperta almeno fino al 3 maggio, devono osservare le stesse direttive di tutti gli italiani per fronteggiare la pandemia e sono costretti a casa come tutti quanti noi. Il momento è particolarmente difficile per i ginnasti, soprattutto per la nostra punta di diamante:è bloccato in casa e si è dovuto ingegnare come ha raccontato al Corriere dello Sport. Il romano si è infatti montato gli anelli in giardino: “Ho fatto un semi progetto, uno schizzo, ma a disegnare sono abbastanza ignobile. Poi l’ho dato a un fabbro e lui ha realizzato questa specie di grande altalena. Mi ha spedito i pezzi numerati e io l’ho montato tipo Ikea. Quasi quasi lo brevetto“. Il vicecampione del mondo agli anelli puntava alledi Tokyo 2020 ma ora il ...