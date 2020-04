Gentiloni: “La decisione di usare il Mes o no spetta all’Italia” (Di domenica 26 aprile 2020) L’intervista di Paolo Gentiloni a ‘Mezz’ora in più’: “Non fare una tragedia sul Mes. La decisione spetta al governo”. ROMA – Ritorna a parlare dopo il Consiglio Europeo Paolo Gentiloni e lo fa in un’intervista ai microfoni di Mezz’ora in più. Il commissario Ue ha ribadito che il Mes è “uno strumento che Bruxelles ha deciso di mettere a disposizione degli Stati ma toccherà ad ogni singolo governo decidere se utilizzarlo oppure no. Non credo sia il tema dirimente anche se capisco le implicazioni nella politica italiana“. E aggiunge: “Si tratta di una delle questioni più semplice tra tutte quelle che abbiamo affrontato. Una linea di credito fino al 2% di Pil che ogni Paese deve utilizzare ad una sola condizione: che questi soldi prestati siano usati per la spesa ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Gentiloni “La Germania comprenda la situazione nuova”

