Genoa, il punto/ Onofri: "Nicola deve restare: è una sicurezza" (esclusiva) (Di domenica 26 aprile 2020) Genoa, il punto: intervista esclusiva a Claudio Onofri che ha analizzato la stagione del club ligure, prima della sosta forzata per l’emergenza Coronavirus. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 26 aprile 2020), il: intervistaa Claudioche ha analizzato la stagione del club ligure, prima della sosta forzata per l’emergenza Coronavirus.

Manicomitico : @scottotweet Beh Brescia e Genoa è comprensibile. Al 99% finiscono in b e Bergamo è il punto 0 diciamo che tutti hanno ragione - LiguriaNotizie : Genoa, Perin: Punto alla Nazionale per l’Europeo - marcullo02 : @SavCasal Oddio le gare a porte chiuse le reggo pochissimo. Con Milan-Genoa mi stavo addormentando ad un certo punto. - Berlorsconi : @acmilan visto che la quota di Milan Genoa ancora non si è vista, a sto punto potreste direttamente rimborsare il r… - sportli26181512 : Genoa, Perin: 'Punto all'Europeo. Mancini sa cosa posso dare': Mattia Perin, intervistato da Sport Mediaset, ha par… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa punto Genoa, il punto/ Onofri: 'Nicola deve restare: è una sicurezza' (esclusiva) Il Sussidiario.net Genoa, il punto/ Onofri: “Nicola deve restare: è una sicurezza” (esclusiva)

E’ stata senza dubbio una stagione davvero problematica quella del Genoa, prima dello stop forzato per l’emergenza coronavirus ... i rossoblu avevamo ricominciato a sorridere, trovando sul campo punti ...

Serie A, i 10 punti chiave del protocollo: dai test ai ritiri

I 10 punti chiave del protocollo FIGC per la ripresa degli allenamenti in Serie A ... nuovi test per confermare le negatività dei componenti del gruppo e indicare la possibilità di allenarsi in ...

E’ stata senza dubbio una stagione davvero problematica quella del Genoa, prima dello stop forzato per l’emergenza coronavirus ... i rossoblu avevamo ricominciato a sorridere, trovando sul campo punti ...I 10 punti chiave del protocollo FIGC per la ripresa degli allenamenti in Serie A ... nuovi test per confermare le negatività dei componenti del gruppo e indicare la possibilità di allenarsi in ...