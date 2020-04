Genitori, la fase 2 per chi torna al lavoro è in salita: i limiti dei bonus previsti (Di domenica 26 aprile 2020) LIVORNO. Seicento euro per la babysitter o 15 giorni di congedo. E una sola possibilità di aiuto. Altrimenti arrangiatevi: perché fino a settembre asili e scuole, con buona probabilità, saranno chiusi ma babbo e mamma devono andare in ufficio lo stesso. I nonni, però, non possono stare a contatto con i nipoti e la babysitter ha un costo che non tutti possono sostenere. Ecco perché la fase due rischia di diventare un incubo per milioni di famiglie. Sono i Genitori (e i figli) i veri dimenticati di questo processo di ripartenza che ruota attorno all’economia al punto da far perdere di vista che lavoratori e lavoratrici sono spesso padri e madri. Da mettere in condizione di tornare a produrre sapendo a chi affidare i propri figli. Ecco l’Italia non lo fa. Perché non è uno Stato per Genitori.MISURE UNA TANTUM Alla vigilia ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus : Fontana (Lega) - ‘coinvolgere scuole paritarie per aiuti a genitori in fase 2’

