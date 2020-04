Francesco Facchinetti una furia, “sono irremovibile ho chiuso il suo account” (Di domenica 26 aprile 2020) Francesco Facchinetti si infuria con il suo pupillo Daniel e gli ha chiuso l’account, il giovane ha offeso una delle sue fan in diretta sul suo profilo Instagram E’ furioso Francesco Facchinetti, e ha preso una decisione irremovibile, quella di chiudere l’account di uno dei suoi protetti. Il giovane si chiama Daniel e ha sbagliato. Anche se lo stesso Francesco ha ammesso che il ragazzo non è cattivo, ha comunque commesso un errore grave e occorre una punizione. Facchinetti ha quindi chiuso il suo account. La chiusura sarà inoltrata fino a quando non capirà quanto sia importante avere un profilo Instagram con tantissimi followers. Una bella punizione per Daniel, che ha sottovalutato l’importanza del profilo, e adesso sta pagando cara questa sua mancanza. Facchinetti, ormai noto talnet scout nel settore musicale, è un manager di ... Leggi su kontrokultura Francesco Facchinetti svela perché ha chiuso il profilo di Daniel Cosmic e come mai è diventato agente della De Lellis

Francesco Facchinetti : "Amo sentirmi incompiuto. Ho dato di matto quando quello ha pestato il cane" -

Il cantante Daniel Cosmic fa body-shaming su una fan e il manager Francesco Facchinetti gli toglie i social : “Chi sbaglia paga” (Di domenica 26 aprile 2020)si incon il suo pupillo Daniel e gli hal’account, il giovane ha offeso una delle sue fan in diretta sul suo profilo Instagram E’ furioso, e ha preso una decisione, quella di chiudere l’account di uno dei suoi protetti. Il giovane si chiama Daniel e ha sbagliato. Anche se lo stessoha ammesso che il ragazzo non è cattivo, ha comunque commesso un errore grave e occorre una punizione.ha quindiil suo account. La chiusura sarà inoltrata fino a quando non capirà quanto sia importante avere un profilo Instagram con tantissimi followers. Una bella punizione per Daniel, che ha sottovalutato l’importanza del profilo, e adesso sta pagando cara questa sua mancanza., ormai noto talnet scout nel settore musicale, è un manager di ...

KontroKulturaa : Francesco Facchinetti una furia, 'sono irremovibile ho chiuso il suo account' - - TerrinoniL : Il cantante Daniel Cosmic fa body-shaming su una fan e il manager Francesco Facchinetti gli toglie i social: 'Chi s… - zazoomnews : Francesco Facchinetti svela perché ha chiuso il profilo di Daniel Cosmic e come mai è diventato agente della De Lel… - StraNotizie : Francesco Facchinetti svela perché ha chiuso il profilo di Daniel Cosmic e come mai è diventato agente della De Lel… - infoitcultura : Francesco Facchinetti svela perché ha chiuso il profilo di Daniel Cosmic e come mai è diventato agente della De Lel… -