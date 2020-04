Francesco Facchinetti: "Daniel Cosmic? Decisione che andava presa. Giulia De Lellis? Ho capito subito il suo potenziale" (Di domenica 26 aprile 2020) Francesco Facchinetti è stato intervistato durante una diretta Instagram trasmessa sulla pagina ufficiale del settimanale Chi.Il conduttore e manager di artisti e influencer con la sua agenzia Newco Management, durante la diretta, ha parlato anche di Daniel Cosmic, ex concorrente di Amici 18, finito nella bufera dopo essere stato accusato di bodyshaming nei riguardi di una sua giovane fan.Francesco Facchinetti: "Daniel Cosmic? Decisione che andava presa. Giulia De Lellis? Ho capito subito il suo potenziale" 26 aprile 2020 14:06. Leggi su blogo Giulia De Lellis - Francesco Facchinetti svela com’è diventato il suo agente : “Mentre lei parlava io mi sono detto che era perfetta per…”. E a proposito di Daniel Cosmic… (Video)

Francesco Facchinetti una furia - “sono irremovibile ho chiuso il suo account”

Francesco Facchinetti svela perché ha chiuso il profilo di Daniel Cosmic e come mai è diventato agente della De Lellis (Di domenica 26 aprile 2020)è stato intervistato durante una diretta Instagram trasmessa sulla pagina ufficiale del settimanale Chi.Il conduttore e manager di artisti e influencer con la sua agenzia Newco Management, durante la diretta, ha parlato anche di, ex concorrente di Amici 18, finito nella bufera dopo essere stato accusato di bodyshaming nei riguardi di una sua giovane fan.: "cheDe? Ho capito subito il suo potenziale" 26 aprile 2020 14:06.

blogtivvu : Irama e Facchinetti hanno litigato? Francesco racconta come è andata - frances78966556 : RAGA FRANCESCO FACCHINETTI HA SMERDATO TUTTIIIIII vai franci finalmente un Adulto con un po’ di cervello… - Novella_2000 : Francesco Facchinetti svela perché è diventato manager di Giulia De Lellis. Poi parla di Daniel Cosmic - _Fireproof_28 : Francesco Facchinetti merita il premio come menager dell'anno - natasbagliatasf : Ma Francesco Facchinetti che se la prende con i manager dei ragazzi perché non prendono provvedimenti, quando lui è… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Facchinetti Francesco Facchinetti: la sua villa è un sogno, tra lusso e stravaganze. Guarda il video Oggi Giulia De Lellis, parla Facchinetti: “Mi ha cercato in ogni modo”

Francesco Facchinetti, figlio di Roby Facchinetti, è un agente e in quanto tale gestisce numerosi talenti del web e dello spettacolo tra cui l’influencer Giulia De Lellis. Dunque Francesco si è ...

Francesco Facchinetti svela perché è diventato manager di Giulia De Lellis. Poi parla di Daniel Cosmic

1In una lunga intervista, Francesco Facchinetti svela perché ha deciso di diventare manager di Giulia De Lellis, e poi parla di Daniel Cosmic Come è ben noto, da qualche anno a questa parte, Francesco ...

Francesco Facchinetti, figlio di Roby Facchinetti, è un agente e in quanto tale gestisce numerosi talenti del web e dello spettacolo tra cui l’influencer Giulia De Lellis. Dunque Francesco si è ...1In una lunga intervista, Francesco Facchinetti svela perché ha deciso di diventare manager di Giulia De Lellis, e poi parla di Daniel Cosmic Come è ben noto, da qualche anno a questa parte, Francesco ...