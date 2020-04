Federico Fashion Style ha violato la quarantena per colpa di Valeria Marini? Lui sbotta e

Leggi su bitchyf

(Di lunedì 27 aprile 2020)sono amici da anni (lei è stata addirittura la madrina di battesimo di sua figlia) e proprio ieri pomeriggio, in occasione della puntata di Live Non è la d’Urso che l’ha vista ospite,ha pubblicato un video in compagnia di. A questo punto una nota pagina gossippara di Instagram ha caricato il video parlando di violazione dellaper, che ha così risposto: “Magari potevo uscire di casa per andare a fare i capelli a, quello è un video d’archivio mica c’è scritto che è stato fatto oggi”. Maha dato il meglio di sé solo in un secondo momento, quando hato su Instagram contro una persona “tu sai chi” che mesi fa faceva i complimenti aed ora non ...