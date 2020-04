Fase 2, il curioso caso delle biciclette, Senaldi: è la prova di un governo allo sbando (Di domenica 26 aprile 2020) Il governo giallorosso-rosso è come il gambero, fa un passo avanti e due indietro. Siamo a una settimana dalla ripartenza, lunedì 4 maggio, e il governo, con il suo codazzo di 500 consulenti più o meno titolati, ha partorito un protocollo di istruzioni per le aziende che potrebbe tranquillamente comparire sul Manuale delle Giovani Marmotte sotto il titolo «I consigli di Nonna Papera». Sintetizziamo senza banalizzare - sarebbe impossibile scarnificarlo ulteriormente - i consigli degli esperti alle aziende. Primo: non fate entrare dipendenti contagiati; geniale. Secondo: se qualcuno può lavorare da casa, fatecelo rimanere; per la serie, cosa è stato fatto finora? Terzo: pulite i locali tutti i giorni e se siete in una zona che è un focolaio Covid, sanificate meglio e più di frequente; qui si vede la mano di Colao, o forse ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 aprile 2020) Ilgirosso-rosso è come il gambero, fa un passo avanti e due indietro. Siamo a una settimana dalla ripartenza, lunedì 4 maggio, e il, con il suo codazzo di 500 consulenti più o meno titolati, ha partorito un protocollo di istruzioni per le aziende che potrebbe tranquillamente comparire sul ManualeGiovani Marmotte sotto il titolo «I consigli di Nonna Papera». Sintetizziamo senza banalizzare - sarebbe impossibile scarnificarlo ulteriormente - i consigli degli esperti alle aziende. Primo: non fate entrare dipendenti contagiati; geniale. Secondo: se qualcuno può lavorare da casa, fatecelo rimanere; per la serie, cosa è stato fatto finora? Terzo: pulite i locali tutti i giorni e se siete in una zona che è un focolaio Covid, sanificate meglio e più di frequente; qui si vede la mano di Colao, o forse ...

Noovyis : (Fase 2, il curioso caso delle biciclette, Senaldi: è la prova di un governo allo sbando) Playhitmusic - - curioso_molto : RT @GiovanniToti: ?? #LIGURIA VERSO LA FASE 2: FIRMATA L’ORDINANZA CHE PREVEDE LA RIAPERTURA GRADUALE DI ALCUNE ATTIVITÀ E UN PO’ PIÙ DI MOB… - curioso_molto : RT @matteosalvinimi: Insomma, non si può pensare a una “fase 2” senza pensare ad aiutare chi lavora, senza tutelare i genitori e i figli. A… - Ilsolitario71 : Sono curioso di vedere la nuova pagliacciata del governo per la fase due. Che poi la Cina in confronto ….. completate voi. - Luca39347795 : @Morelembaum1 Chissà cosa si scriverà un domani nella tre cani... Della fase due... Sono proprio curioso -

Ultime Notizie dalla rete : Fase curioso Fase 2, Pietro Senaldi: il curioso caso delle biciclette? La prova di un governo allo sbando LiberoQuotidiano.it Fase 2, Pietro Senaldi: il curioso caso delle biciclette? La prova di un governo allo sbando

La strategia della fase due è del tutto simile a quella della fase uno: lo Stato tratta cittadini e aziende come deficienti, salvo poi delegare agli stessi ogni decisione. Normalmente la ...

LIVE - Emergenza Coronavirus: domenica di attesa per le disposizioni sulla Fase 2

Già oggi le linee guida sulla fase 2 dal Governo? Ore 12.00 - «Preoccupante abbassamento della soglia di ... A questo link l'articolo con tutti i consigli. Ore 09.30 - Il curioso caso dello scatto che ...

La strategia della fase due è del tutto simile a quella della fase uno: lo Stato tratta cittadini e aziende come deficienti, salvo poi delegare agli stessi ogni decisione. Normalmente la ...Già oggi le linee guida sulla fase 2 dal Governo? Ore 12.00 - «Preoccupante abbassamento della soglia di ... A questo link l'articolo con tutti i consigli. Ore 09.30 - Il curioso caso dello scatto che ...