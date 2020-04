Fase 2 | dal 4 maggio visite ai parenti e riprendono gli allenamenti per gli sportivi

fattoquotidiano : I DETTAGLI DELLA FASE 2 Cosa potremo fare e cosa no dal #4maggio Leggi: - fattoquotidiano : FASE 2 - PARLA CONTE 'Non ci sarà un abbandono delle regole. Mascherine? Prezzo calmierato e via l'Iva'. Ecco le pa… - MinisteroSalute : #Covid19italia, il commissario Arcuri: ?conclusa gara per test sierologici. Dal 4 maggio al via indagine su primi… - Noninfluente : RT @DevaInside0: Io il cibo d'asporto lo compro dal primo giorno di Quarantena, non capisco perché sarà possibile nella fase 2 #quaranena - DevaInside0 : Io il cibo d'asporto lo compro dal primo giorno di Quarantena, non capisco perché sarà possibile nella fase 2 #quaranena -

