Fase 2, Conte: 'Se ami l'Italia mantieni le distanze'. Il piano dal 4 maggio (Di domenica 26 aprile 2020) Emergenza coronavirus, Giuseppe Conte annuncia la Fase 2 in conferenza stampa. Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Coronavirus, Fase 2: il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla in conferenza stampa per illustrare il piano per la riapertura. Si tratta di un appuntamento cruciale e particolarmente atteso dai milioni di italiani bloccati di fatto da quasi due mesi. Coronavirus, Fase 2: la conferenza stampa di Giuseppe Conte "Grazie ai sacrifici fatti stiamo riuscendo a Contenere la diffusione della pandemia. Avete manifestato tutti forza, coraggio e responsabilità. Adesso inizia per tutti la Fase 2, quella della convivenza. In questa Fase la curva potrà crescere. Sarà fondamentale il comportamento responsabile. Bisogna rispettare le distanze di sicurezza, almeno un metro, anche nelle relazioni familiari. Se ami l'Italia mantieni le distanze."

Conte “Nella fase 2 visita ai parenti - no spostamento tra regioni”

