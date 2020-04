Fase 2? Conte molto prudente C' è scontento | ma non lo critico

Tommasolabate : La Fase 2 è una Fase 1 che ce l’ha fatta. #Conte - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 26 aprile 2020 relativo alle misure per il contenimento dell'… - AnnalisaChirico : Non ho capito: per il premier Conte la fase 2 è come la 1 ma con una motivazione in più sull’autocertificazione? St… - sciroccoxyz : RT @ShooterHatesYou: Conte: Fase 2! Italiani: Ok però stavolta chiarezza, va bene? Non facciamo come l'altra volta. Conte: Si potranno an… - diegohp93 : RT @ShooterHatesYou: Conte: Fase 2! Italiani: Ok però stavolta chiarezza, va bene? Non facciamo come l'altra volta. Conte: Si potranno an… -

Fase Conte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fase Conte