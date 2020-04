Fase 2 attività motoria e sportiva: cosa si può fare dal 4 maggio 2020 (Di domenica 26 aprile 2020) Conferenza stampa del premier Conte oggi 26 aprile 2020. E dalla conferenza sono arrivate le prime informazioni utili per la Fase 2. cosa si potrà fare dal 4 maggio 2020? Inizia una Fase che durerà almeno 15 giorni con un primo monitoraggio, per capire poi se si è sulla strada giusta o meno. E cambiano molte cose, anche per quello che riguarda l’attività motoria. cosa si potrà fare dal 4 maggio? Lo ha spiegato Giuseppe Conte cercando di essere il più chiaro possibile. Fase 2 MOVIMENTO E ATTIVITA’ MOTORIE: cosa SI POTRA’ fare DAL 4 maggio 2020 Come ha quindi spiegato il Premier, sarà consentita la ripresa dell’attività motoria non più nei pressi della propria abitazione, sempre individualmente o comunque a distanza di almeno un metro, con la sola eccezione di persone conviventi nella stessa ... Leggi su ultimenotizieflash Coronavirus - nuovo Dpcm fase 2 : ok visite ad amici e parenti - take away - attività motoria lontano da casa. No spostamenti tra regioni BOZZA

Fase 2 - attività motorie e sportive : che cosa cambia dal 4 maggio

